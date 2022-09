CPTT, Baja TT Sharish Gin: Bruno Oliveira de regresso | AutoSport

Bruno Oliveira disputou no passado fim-de-semana a Baja TT Sharish Gin Reguengos Mourão, jornada do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, onde se apresentou aos comandos de uma Ford Ranger assistida e preparada pela PRK Sport.

Vindo diretamente da IAA Transportation 2022 em Hannover, na Alemanha, estreou-se a pilotar esta nova máquina no prólogo onde esteve em excelente plano. A corrida teve altos e baixos, mas tanto o piloto como o seu experiente Paulo Marques superaram as dificuldades e foram bem sucedidos em mais uma etapa deste projeto que conta com apoio da Ford Trucks.

“Esta Baja foi mais uma vez muito divertida. Rodámos a primeira vez com este carro no prólogo. Foi engraçado perceber como se comportava na primeira curva, na primeira travagem. Estive parado muito tempo e agora é preciso fazer quilómetros para ganharmos confiança, percebermos o carro e ganhar novamente ritmo de corrida, mas adaptei-me muito bem, gostei bastante e sentimos que as pessoas gostavam de nos ver passar.

Tivemos uma série de problemas que fomos resolvendo ao longo do percurso. Foi muito importante estar aqui para fazer a aprendizagem do carro, para ganhar ritmo de corrida e continuar a evoluir. É certo que o nosso Campeonato está cada vez mais competitivo, cada vez se anda mais depressa e talvez por causa disso tenha sempre muito público. A prova foi muito bem organizada e foi um enorme prazer pilotar nesta corrida. Diverti-me muito. Daqui a poucos dias vamos estar na Baja do Norte também com este carro. Já vou mais bem preparado e vamos tentar dar o nosso melhor”, salienta o piloto.