CPTT Baja TT Sharish Gin: Bruno Oliveira de regresso, com uma Ford Ranger | AutoSport

Bruno Oliveira está de regresso às competições e vai disputar já este fim de semana a Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão, competição do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM48, onde se irá apresentar aos comandos de uma Ford Ranger assistida e preparada pela PRK Sport, dando assim continuidade ao novo projeto apresentado em maio na Baja Oeste de Portugal.

Este projeto que conta com apoio da Ford Trucks, acrescenta um novo capítulo à longa e bem sucedida carreira desportiva de Bruno Oliveira que estava afastado das competições desde 2018. Navegado por Paulo Marques o piloto que conta no seu palmarés com um notável 6º lugar no Africa Eco Race, um triunfo na 1ª edição do Desafio Mazda e uma vitória em T2 na jornada da Baja Portalegre 500 da FIA World Cup for Cross-Country Bajas entre outros apresenta-se em Reguengos bastante motivado:

“Pilotar e competir sempre foram motivo de grande motivação e é com esse estado de espírito que encaro a minha presença na prova de Reguengos. Não posso, todavia, esquecer que, por motivos profissionais, não tive qualquer hipótese de treinar e vou ter o primeiro contacto com esta máquina que a PRK Sport coloca à minha disposição para esta corrida apenas no prólogo” salienta o piloto.

A 34ª edição da Baja TT Sharish Gin vai percorrer as pistas alentejanas dos concelhos de Reguengos de Monsaraz, Mourão, Redondo e Évora, num total de 554,30 km, incluindo as ligações. A competição arranca na sexta-feira, dia 23 de setembro, dia em que decorrem as habituais verificações técnicas e que se disputa o prólogo de 10 km. A partir das 20h45m terá lugar a Cerimónia de Partida com o primeiro carro a partir do Parque Fechado pelas 22h30. Sábado serão disputados dois setores seletivos um de 65 km e outro com 150 km. No domingo repete-se a passagem pelo setor de 150 km.