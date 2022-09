CPTT, Baja TT Sharish Gin, Alejandro Martins: “costumo ser bem-sucedido” | AutoSport

Alejandro Martins disputa este fim de semana a Baja TT Sharish Gin – Reguengos/Mourão, uma competição onde o piloto da AM48 se mostra habitualmente muito competitivo e consistente, tendo subido por quatro vezes ao pódio nos últimos seis anos.

Depois da habitual pausa de verão, o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM 48 prossegue, avançando para a quinta jornada. Alejandro Martins que vai disputar a prova alentejana, aos comandos de um Mini John Cooper Works Rally assistido pela MRacing, sendo navegado por José Marques ocupa a quarta posição absoluta, estando a apenas dois pontos do terceiro lugar.

“Estou naturalmente muito motivado para voltar a correr, sempre com o mesmo espírito de fazer o melhor possível e de usufruir ao máximo do enorme prazer de pilotar uma excelente máquina numa prova magnífica e onde felizmente costumo ser bem-sucedido”, refere o piloto.

A 34ª edição da Baja TT Sharish Gin vai percorrer as pistas alentejanas dos concelhos de Reguengos de Monsaraz, Mourão, Redondo e Évora, num total de 554,30 km, incluindo as ligações. A competição arranca na sexta-feira, dia 23 de setembro, dia em que decorrem as habituais verificações técnicas e que se disputa o prólogo de 10 km. A partir das 20h45m terá lugar a Cerimónia de Partida com o primeiro carro a partir do Parque Fechado pelas 22:30. Sábado serão disputados dois setores seletivos um de 65 km e outro com 150 km. No domingo repete-se a passagem pelo setor de 150 km.