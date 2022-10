CPTT, Baja TT Serras do Norte: título deve decidir-se | AutoSport

Na Baja TT Sharish Gin, João Ferreira/David Monteiro (Mini JCW Rally) venceram pela quarta vez em cinco provas do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno, e com esse resultado estão muito perto de chancelar na Baja TT Serras do Norte o campeonato.

Ao piloto de Leiria basta somente, qualquer como o sexto lugar na prova do CAMI para assegurar desde já a conquista do ceptro.

Neste momento João Ferreira soma 134 pontos, o máximo que Tiago Reis consegue agora nas duas provas que faltam são 143 pontos. Se somar 10 pontos, João Ferreira fica com 144. Ambos têm que ‘atirar’ fora um resultado, Reis é a Baja TT ACP onde desistiu e João Ferreira pode não contar já Portalegre.

Portanto, João Ferreira deve fazer na Baja TT Norte de Portugal uma prova totalmente de contenção, assegurando o resultado, não arriscando o mínimo, provavelmente só ‘atacando’ em zonas em que estiver totalmente seguro que o pode fazer com risco mínimo.

Quem deve ir para a frente lutar pelo triunfo são os dois ‘homens do Norte’, Tiago Reis e João Ramos, com as suas Toyota Hilux, pela honra de vencer em ‘casa’.

A lista de inscritos é menos extensa que noutras provas, mas os melhores pilotos de TT nacionais estão lá todos.

Dependendo do percurso, João Dias (BRP Can Am Maverick X3) pode fazer um bom resultado, talvez até melhorar o segundo lugar da Baja TT Oeste, Alejandro Martins continua à procura de melhorar o terceiro lugar na Baja TT ACP, Francisco Barreto continua a tentar fazer melhor que o quinto lugar que fez na Baja TT ACP e agora em Reguengos, e por aí fora, porque há outros bons candidatos aos melhores lugares da prova.

tt