CPTT, Baja TT Reguengos: Tiago Reis recupera 0.1s a João Ferreira… em 29,41 Km! | AutoSport

Para que se perceba um pouco melhor a forma como João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus T1+) e Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) entraram no decisivo Setor Seletivo de hoje, depois de terminarem o dia de ontem separados por 4.0s favoráveis ao piloto do Mini, eis que no primeiro parcial tiago Reis recuperou…0.1s. Um décimos apenas que mostra bem a forma como estão a andar ao ponto de terem deixado João Ramos/Jorge Carvalho (Toyota Hilux T1+) a 43s, isto apenas em 29.41 Km.

