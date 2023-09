CPTT/Baja TT Reguengos: Penalizações ‘mudam’ top 10, luta na frente ao rubro | AutoSport

João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus T1+) venceram o Setor Seletivo de hoje com 4.0s de avanço para Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) mas Miguel Barbosa/Tomás Neves (Toyota Hilux T1+) que terminaram o dia em terceiro, foram fortemente penalizados em oito minutos o que significa que caíram para o oitavo lugar da geral.

Quem assumiu o terceiro lugar foram João Dias/João Miranda (Can Am Maverick X3 T3) que distam 4m40.7s da frente, numa corrida que está totalmente em aberto face à diferença de quatro segundos entre os dois primeiros.

João Ferreira e Tiago Reis alternaram-se na frente, nos parciais, o jovem do Mini da X-Raid ainda deu um toque num galho de uma árvores que lhe partiu o para brisas mas isso não o impediu de chegar na frente.

Depois do atraso no prólogo devido a pó que apanharam e de ter visto o seu tempo ‘mexido’ devido a uma situação distinta, João Ramos/Jorge Carvalho (Toyota Hilux T1+) tiveram um SS difícil, pois um furo atrasou-os em cerca de dois minutos o que aliado a uma penalização também de dois minutos. Tudo junto, quarto posto a 6m21.2s da frente e por isso o resultado que lhes interessava é agora bem mais difícil.

Pedro Carvalho/Romeu Martins (Can Am Maverick X3) são quintos, segundos do T3 , a 2m11.8s da frente da categoria, liderada por João Dias.

Armindo Araújo/Luis Ramalho (Can Am Maverick X3 T3) são terceiros 30.5s mais atrás.

Antes, em sexto, estão Alejandro Martins/José Marques (Mini John Cooper Works Rally), que tiveram um bom dia, andaram bem, mas já lhes é muito difícil acompanhar os T1+.

Foram muitos os concorrentes penalizados, por exemplo Nuno Madeira/José Janela (Ford Ranger T1) em cinco minutos, entre muitos outros.

No T8, lideram Johann Senders/Kala Senders Toyota Hilux), 14.5s na frente de Joel Marrazes/José Motaco /Nissan Navara) com Alexandre Mota/João Gomes (Fiat Fullback Proto) em terceiro a 3m19.5s da frente, com Georgino Pedroso/Ruben Pedroso (Nissan navara) logo a seguir a 6m50.4s e Nuno Tordo/Filipe Salgueiro (Nissan Navara) a 14m07.1s

Tempos Online – CLIQUE AQUI