CPTT, Baja TT Reguengos, João Ferreira: “parece uma prova de ralis do que de todo-o-terreno” | AutoSport

Aos comandos de um Mini John Cooper Works Rally Plus, João Ferreira, navegado pelo experiente Filipe Palmeiro, assumiu este sábado as despesas da prova desenhada pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense, chegando ao parque fechado no topo da classificação. Hoje, domingo, o piloto do Mini tem a missão de regressar às pistas com uma ligeira vantagem de 4 segundos para o famalicense Tiago Reis, fruto de um andamento similar desde a partida e a chegada a Reguengos de Monsaraz.

Nas estradas de terra batida, João Ferreira completou os 182 km do 1ª setor seletivo em 5h21m,5s, relegando para a segunda posição Tiago Reis, por 1,7 segundos: “Esta mais parece uma prova de ralis do que de todo-o-terreno. São apenas 4 segundos de diferença em termos gerais para o Tiago Reis, o segundo classificado, e somente 2,3 segundos o que nos separou no setor seletivo de hoje. Foi um troço duro, com 180 km, em que parti o pára-brisas ao km 40. Fomos perdendo algum tempo, sobretudo nas curvas para a esquerda, mas a culpa foi minha e não posso culpar ninguém pelo erro cometido”, começou por referir João Ferreira.

“Estamos satisfeitos por estarmos à frente. A margem é quase nula, pelo que amanhã vamos arrancar completamente ao ataque. Hoje partimos de trás para a frente. Ganhámos o prólogo na véspera e decidimos partir de segundo, no fundo a nossa estratégia colheu frutos. Apanhámos a pista mais limpa e o balanço do dia de hoje é positivo. Agora ‘Full Attack’. Partimos de primeiro, a pista está limpa e vamos ver o que o dia nos reserva», sublinhou o jovem piloto de Leiria.