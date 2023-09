CPTT, Baja TT Reguengos: João Ferreira mais rápido no SS2 | AutoSport

A dupla João Ferreira/Filipe Palmeiro (MINI JOHN COOPER WORKS RALLY PLUS T1+) venceu o SS2 da Baja TT Reguengos numa etapa muito bem disputada com Tiago Reis/Valter Cardoso (TOYOTA HILUX T1+). João Ramos/Jorge Carvalho (TOYOTA HILUX T1+) esteve também na luta pelos primeiros lugares, mas perdeu muito tempo nos últimos parciais.

O SS2 começou com João Ferreira ao ataque, apesar de João Ramos estar apenas a pouco mais de três segundos do tempo de Ferreira. Tiago Reis perdia mais de 13 segundos nos primeiros quilómetros. A ordem manteve-se no segundo parcial, mas no terceiro, Tiago Reis saltou para a frente e os três primeiros cabiam em pouco mais de oito segundos. Uma luta renhida, que parecia sorrir a Reis, que liderava no antepenúltimo e no penúltimo parcial. João Ferreira mantinha-se por perto enquanto João Ramos perdeu muito tempo, no que terá sido um furo.

Mas no final, foi mesmo João Ferreira a ser o mais rápido, com o tempo de 2:25:46.8, seguido de Tiago Reis (2:25:44.5) e a dupla Miguel Barbosa/Tomás Neves (TOYOTA HILUX T1+) a fechar o top 3 (2:29:31.8). João Ramos foi quarto (2:29:46.5) e a dupla João Dias/João Miranda (CAN AM MAVERICK X3 T3) fechou as contas do top 5 à geral, vencendo na categoria T3. Pedro Carvalho/Romeu Martins (CAN AM MAVERICK X3) foram os segundos nos T3- 2:32:32.0 – e Armindo Araújo/Luis Ramalho (CAN AM MAVERICK X3 T3) completaram o top 3 – 2:32:51.3.

