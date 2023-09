CPTT/Baja TT Reguengos: João Ferreira foi o mais rápido no prólogo | AutoSport

João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus T1+) foram os mais rápidos no prólogo da Baja TT Reguengos. Bateram Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) por 1.7s com os regressados Miguel Barbosa/Tomás Neves (Toyota Hilux T1+) em terceiro a 2.0s.

Pedro Carvalho/Romeu Martins (Can Am Maverick X3) foram quartos e os melhores do T3, 4.4s na frente de Alexandre Pinto/Fausto Mota (CAN-AM MAVERICK X3 T3). João Dias/João Miranda (Can Am Maverick X3 T3) foram sextos da geral, terceiros do T3 na frente de Armindo Araújo/Luis Ramalho (Can Am Maverick X3 T3).

Alejandro Martins/José Marques (Mini John Cooper Works Rally) foram oitavos na frente de Luis Santos/Joel Lutas (Mini John Cooper Works Rally Plus T1+) com João Ramos/Jorge Carvalho (Toyota Hilux T1+) atrasados porque com um minuto de diferença na ordem de partida para um concorrente estrangeiro, com um bom carro, mas muito lento, isso prejudicou a prova do piloto da Toyota Caetano que foi apenas 21º a mais de 30s da frente. Uma situação que tem implicação direta na luta pelo campeonato, pois uma coisa é um piloto ter um azar e cometer um erro, outra é num prólogo de 7.30 Km ter problemas com o concorrente da frente por causa do pó.

Um azar para começar o fim de semana, há muito ainda pela frente, mas João ramos parte já com uma significativa desvantagem.

