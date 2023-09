CPTT, Baja TT Reguengos: João Ferreira com cerca de 30s de avanço | AutoSport

Ao Km 119.66 do Setor Seletivo, João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus T1+) lideram com quase 26 segundos de avanço para Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) pelo que daqui até final é mais complicado aos líderes do campeonato virar as contas da prova, até porque trazem mais 4.0s de atraso do dia de ontem, o que perfaz cerca de 30 segundos para ‘virar’ até ao fim do SS o que não sendo impossível é difícil. Seja como for, se a classificação ficar assim a operação de campeonato será sempre positiva porque João Ramos roda mais atrás, pelo que haverá sempre ganhos pontuais. Vamos ver como tudo termina…

