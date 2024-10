CPTT, Baja TT Oeste: T2, T3 e T4 têm títulos ‘resolvidos’, faltam os restantes…

Para lá do T3 e do T4, onde João Dias e João Monteiro asseguraram os títulos de Campeão na Baja Portalegre 500, o primeiro somando 127 pontos 137 pontos, o segundo, 134, inalcançáveis por Alexandre Pinto e Gonçalo Guerreiro na Baja TT Oeste, e do T2, em que Eduardo Rodrigues já é virtual campeão, todas as restantes categorias do TT estão ainda em aberto. Com maiores ou menos diferenças, mas estão.

No Campeonato Absoluto, João Ferreira lidera com 117 pontos, mais 20 que João Dias, pelo que bastam 10 pontos ao piloto do Mini para assegurar o título. O piloto da Santa ‘atira’ fora o ponto de Portalegre e o máximo que pode somar na Baja TT Oeste são 127 pontos. Os mesmos que João Ferreira faz se somar 10 pontos. Só que tem mais vitórias que desempatam a questão…

No T1, com o quarto lugar na Baja Portalegre 500, Edgar Condenso (Ford Ranger) mantém a liderança da categoria T1 e ficou mais próximo do título. Tem 96 pontos, José Luís Garcia e João Lourenço têm 73.

Por isso , para o conseguir, tem de fazer pelo menos 12 pontos, sendo no entanto, muito improvável que precise desses 12 pontos porque muito dificilmente Molina e Lourenço atingem esses pontos.

Mas no ‘motorsport’ tudo é e sempre será possível. Matematicamente, até Lino Carapeta e Alexandre Franco ainda podem vencer a categoria, embora os classificados à sua frente tivessem que ficar pelo caminho na prova da ECB.

No T8, Johannes Senders tem 90 pontos, como pior resultado, zero pontos, Cláudio Carapeta tem 63 e como pior resultado, também zero. Este último ainda pode chegar aos 94 pontos, mas como se percebe, Senders está muito perto do título.