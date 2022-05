CPTT, Baja TT Oeste, Nuno Madeira: “lutávamos pelo primeiro lugar, mas demos uma valente fruta…” | AutoSport

Nuno Madeira/Filipe Serra estavam a dar o espetáculo habitual aos comandos da Ford Ranger, depois do sétimo tempo no prólogo, depois duma fase inicial de Setor Seletivo no pó de alguns concorrentes, encetaram uma grande recuperação mas já perto do final da SS1, quando já eram terceiros classificados nos controlos de passagem, uma aparatoso capotanço deixou-os fora de prova, pois o carro não tem reparação a tempo de voltar hoje às pistas: “Acabou para nós a Baja Oeste de Portugal, quando lutávamos pelo primeiro lugar, mas demos uma valente ‘fruta’.

Ficou um andamento forte, e melhor que tudo um público extraordinário. Venha Loulé”, escreveu o piloto nas redes sociais. É pena, pois não resta a menor das dúvidas que o público tem um carinho especial por esta equipa.