CPTT, Baja TT Oeste, Alejandro Martins: “fico apreensivo quando vejo situações que me incomodam” | AutoSport

Alejandro Martins teve um primeiro dia de prova agridoce. Venceu o prólogo disputado no Bombarral, mas durante o Setor Seletivo as coisas não correram tão bem. Aos comandos de um Mini John Cooper Works Rally e navegado por José Marques, o piloto da AM48 disputou ainda um setor seletivo com 161 quilómetros onde averbou o 7º tempo, mas o desenrolar desta corrida organizada pela Escuderia de Castelo Branco deixou o piloto apreensivo.

“Gosto de me divertir nas corridas. Tento sempre fazer o meu melhor e fico muito satisfeito quando ganho, como foi o caso do prólogo disputado de manhã. Mas fico muito apreensivo quando vejo situações que me incomodam. Tínhamos dois road book, um digital e outro tradicional, em papel e por incrível que parece, tinham situações que não batiam certo. Isso e outras situações do género deixam-nos desconfortáveis. Vamos continuar a dar o nosso melhor esperando que este tipo de situações não se repitam”, referiu Alejandro Martins piloto assistido pela M Racing que na classificação geral ocupa a 6º posição.