CPTT, Baja TT Norte de Portugal: Zonas espetáculo | AutoSport

Realiza-se este fim de semana (dias 8 e 9) a primeira edição da Baja TT Norte de Portugal.

Em anexo, o Guia da Baja TT Norte de Portugal (com horários, zonas de espetáculo, etc) e a Lista definitiva de inscritos.

Nas zonas de espetáculo de destacar, por exemplo, a zona junto à EN314, cerca de 500 metros após a partida do prólogo e antes do estradão principal com ligação à Casa da Floresta. Aí, um pouco mais à frente haverá uma sequência interessante com boa visibilidade.

Também uma boa opção será o campo de futebol de Mascanho (zona para estacionamento) para ver a parte inicial, com descida no topo do campo e esperar para ver a parte final na zona dos castanheiros (o RAC do Rali de Murça). É uma sequência de curvas muito interessantes.

ZE – Zonas Espetáculo

SS1 / 3 – MURÇA / VALPAÇOS – 58,57 Km

Dia 8 a partir das 11h30 / SS3 dia 9 a partir das 11h00

ZE – 1 (MURÇA) N 41º 25.209’ / W 7º 26.882’

Após a Partida da SS1 poderá ver os concorrentes na Pista de Autocross de Murça

ZE – 2 (SALGUEIRO) ao Km 9,3 – N 41º 26.324’ / W 7º 24.066’

A partir de Murça, seguir pela A4 direção a Mirandela, após 3,7 km sair para Palheiros/Zona Industrial, Seguir direção

da aldeia de Salgueiro (2,5 km) seguir para a Serra da GARRAIA, 0,5 km encontra o troço numa esquerda longa a subir

para a Casa da Floresta.

ZE – 3 (PALHEIROS) ao Km 14,7 N 41º 25.245’ / W 7º 23.560’

A partir de Murça, seguir na EN 15 direção a Mirandela, em Palheiros (5,3 km) seguir mais 1,2 km, encontra a prova

vindo da esquerda numa descida para a travessia da EN15 seguindo para a estrada do Crasto dos Palheiros.

ZE – 4 (PASSOS) ao Km 44,7 – N 41º 28.106’ / W 7º 14.231’

A partir de Murça, seguir na A4 direção a Mirandela, apos 22,5Km sair para Mirandela/Valpaços. No Nó, seguir a EN 15

direção a Passos- Murça. 1,5 Km depois encontra a prova vindo da esquerda entrando na EN 15e seguindo pela passagem

superior da A4 e de seguida viram à esquerda para a estrada de Suçães.

ZE – 5 (EIXES) ao Km 53,6 – N 41º 30.876’ / W 7º 13.653’

A partir do Nó da A4, seguir pela N 213 direção a Valpaços. Após 4,7 Km encontra a prova do lado esquerdo, um pouco antes da saída para a aldeia de Eixes. É uma zona com uma esquerda a descer em direção á passagem inferior da N213, seguindo sempre pela esquerda. (É uma zona com bastante visibilidade de cima da N213 se houver condições de segurança para parar) Para ir para a passagem inferior, sair da N213 para a aldeia de Eixes e seguir pela direita durante 0,5 Km e encontra a prova logo

SS2 / 4 – VALPAÇOS / MURÇA – 92,34 Km

Dia 8 a partir das 14h30 / SS4 dia 9 a partir das 13h30

ZE – 1 (LILELA) ao Km 6,8 – N 41º 31.973’ / W 7º 15.488’

A partir de Valpaços, seguir pela N 213 direção a Mirandela A4, após 9,4 Km sair para Lilela, aí siga pela CM 1122, 0,5 Km encontra a prova vindo da direita, na travessia o asfalto em lomba.

A partir de Murça, seguir pela A4 direção Mirandela, após 22,5 Km sair para Mirandela / Valpaços, seguir pela N213 durante 8,4 Km e sair para Lilela.

ZE – 2 (FRANCO) ao Km 27,8 – N 41º 27.070’ / W 7º 20.637’

A partir de Murça, seguir pela A4 direção a Mirandela, após 10 Km sair para a aldeia do Franco, atravesse a aldeia em

direção à Serra de Santa Comba, após 2,8 Km encontra a prova vindo do estradão da direita atravessando o asfalto para o Planalto da serra.

ZE – 3 (SERRA de Santa COMBA) ao Km 32 – N 41º 27.449 / W 7º 20.698’

A partir da ZE anterior, continuar na estrada de asfalto por mais 1,3 Km, encontra a prova vindo da esquerda, na zona do cruzamento de Zebras / Vales e Santuário de Sta. Comba, seguindo a prova pelo estradão que passa em frente à Casa da Floresta dos Vales (infelizmente em ruina)

ZE – 4 (SERRA da GARRAIA) ao Km 70 – N 41º 27.148’ / W 7º 24.257’

A partir da ZE anterior, seguir durante 4,4 Km pela estrada em direcção a Zebras/Murça, atravese a aldeia de Zebras, 2,5 Km depois encontra a Parque de Merendas de Serapicos. Aí pode assistir a dois saltos paralelos, com boa visibilidade.

Entrando pela esquerda no estradão da Garraia, pode encontrar a prova (ao Km 72) vindo da direita numa descida para a travessia do Estradão de acesso em grande lomba.

A partir de Murça, seguir pela EN 314 direção a Valpaços / Chaves, após 7,4 Km, virar para Serapicos-Toubres- Zebras, 3 km depois, encontra a prova vindo da esquerda para travessia do asfalto para a esquerda em direção à Serra da Garraia. Continuando pela estrada de asfalto, encontra 0,6 Km o Parque de Merendas de Serapicos.

OUTRAS ZE:

Na EN 314, a partir do cruzamento de Valongo de Milhais, (Parque das Merendas) ao Km de prova 89, pode durante 1,8 km da EN 314 em direção a Murça, ver a prova do lado esquerdo da estrada.

