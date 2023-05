CPTT, Baja TT Norte de Portugal: Vitória de Tiago Reis, João Dias 2º e triunfo nos T3 | AutoSport

Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux)v venceram a Baja TT Norte de Portugal, repetindo o triunfo já alcançado na Baja Extremadura, e com isso destacam-se na liderança do campeonato. Depois de um quarto lugar no prólogo, e de terminarem o primeiro dia de prova a 10.2s da liderança, atacaram forte no segundo dia, e converteram esse atraso num avanço de 1m16.7s, consolidando depois o triunfo ao terminarem com 1m44.3s face a João Dias/João Miranda (Brp-Canam Maverick X3), que voltam a vencer entre os T3, depois do terceiro postos de Beja e o segundo (na prática 1º) de Badajoz, isto depois duma prova em que estiveram brilhantes no primeiro dia, cedendo no segundos aos ataques de Tiago Reis, ainda assim terminando o evento 46.5s na frente de João Ramos/Pedro Ré (Toyota Hilux) ficando claro que não é só a tipologia do terreno que determina se os T3 fazem melhor ou pior do que os T1 (e vice versa) mas essencialmente a qualidade dos pilotos e neste caso João Dias voltou a mostrar do que é capaz.

Depois de ter triunfado em Beja, na Baja TT Montes Alentejanos, e abandonado na Extremadura, João Ramos/Pedro Ré foram terceiros na Baja TT Norte de Portugal, numa prova em que o facto de terem sido mais comedidos no prólogo, os levou a partir demasiado atrás para o SS1 e com isso perderam tempo nas muitas ultrapassagens que tiveram de fazer. Ainda assim, terminaram o primeiro dia em quarto a 1m11.1s da frente e no segundo não tiveram andamento para contrariar Tiago Reis e João Dias. Antes do SS decisivo já estavam a 2m26.9s de Reis e a 1m10.2s de João Dias pelo que a tarefa já não era fácil e isso confirmou-se, pois apesar de terem recuperado algum tempo ao piloto do T3, já não conseguiram melhorar a sua posição.

Alexandre Pinto/Fausto Mota (BRP-Canam Maverick X3) terminaram na quarta posição, a mesma em que já estavam no final do dia de ontem, somando a isso um bom segundo lugar no T3. Depois dos problemas em Beja, um pódio em Badajoz e um degrau subido nesta prova com o segundo lugar.

Grande resultado de Marco Cardoso/André Barras (Bombardier-Canam Maverick X3) que no primeiro dia subiram de sétimo para sexto, e hoje galgaram mais uma posição terminando ainda no pódio dos T3.

Depois duma prova de recuperação, fruto do azar no prólogo, quando se soltou uma correia do BRP-CanAm Maverick X3 de Armindo Araújo/Luís Ramalho, que os fez sair muito atrás, sendo que isso teve consequências, já que mesmo com maior andamento nunca é fácil ultrapassar tanta gente no TT, e ainda assim ontem já eram sextos, depois de terminarem o prólogo em 45º, posição em que terminaram hoje depois de terem chegado a ser quintos classificados da geral. Quatro T3 no top 6 é notável e diz bem do andamento destes veículos.

Outra bela corrida fizeram Bruno Oliveira/Paulo Marques (Ford Ranger) que depois de terem terminando o primeiro dia na 11ª posição, mantiveram uma boa toada que lhes permitir subir ao sétimo lugar no final da manhã de hoje, posição que mantiveram até ao final da prova.

Filipe Ramos/Jérémy Dubois (BRP Can Am – Herrador Maverick X) terminaram em oitavo, posição em que já estavam no final do primeiro dia, seguindo-se Rui Farinha/Rui Pita (BRP-Can Am Maverick X3)que venceram o T4. Terminaram o primeiro dia em 15º mas foram recuperando e concluíram a prova no nono lugar. A fechar o top 10, ficaram Nuno Matos/Ricardo Claro (Opel Mokka Proto) vencendo pelo meio, mais uma vez, o T8, depois do triunfo de Badajoz.

