CPTT, Baja TT Norte de Portugal: Tiago Reis a caminho de novo triunfo | AutoSport

Depois do triunfo em Badajoz, Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) colocaram-se esta manhã bem mais perto de repetir a façanha, ao triunfarem no SS2, batendo João Ramos/Pedro Ré (Toyota Hilux) por 1m26.0s, com João Dias/João Miranda (Brp-Canam Maverick X3) em terceiro a 1m26.9s. Estes números significam que o comando da prova passou para as mãos de Tiago Reis, que vai agora para o derradeiro Setor Seletivo da Baja TT Norte de Portugal com 1m16.7s de avanço para João Dias, que por sua vez tem João Ramos a 1m10.2s na geral.

Agora, mesmo que o traçado favoreçam um pouco os T3, Tiago Reis tem 1m16.7s para gerir, o que não sendo decisivo, é uma avanço importante.

Alexandre Pinto/Fausto Mota (Brp-Canam Maverick X3) mantêm o quarto lugar da geral segundo dos T3, agora a mais de cinco minutos do piloto da Santag e Armindo Araújo/Luís Ramalho (Brp-Canam Maverick X3) eram sextos no final do dia de ontem, subiram uma posição, para o 5º lugar, mas longe do quinto posto de Alexandre Pinto. Marco Cardoso/André Barras (Bombardier-CanAm Maverick X3) subiram de oitavo para sexto, Bruno Oliveira/Paulo Marques (Ford Ranger) subiram de 11º para 7º e Filipe Ramos/Jérémy Dubois (Brp-Canam – Herrador Maverick X) subiram duas posições de 10º para 8º. Para não variar, Rui Farinha/Rui Pita (Brp-Canam Maverick X3) subiram de 15º para o nono lugar.

Nuno Matos/Ricardo Claro (Opel Mokka Proto) fecham o top 10 da geral e lideram o T8 com 5m03.5s de avanço para Nuno Tordo/Filipe Salgueiro (Nissan Navara) com Joahanes Senders/Joana Senders (Toyota Hilux) 7m36.2 s mais atrás.

