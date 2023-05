CPTT, Baja TT Norte de Portugal: pronúncia do Norte e caminhos novos para andar | AutoSport

O CPTT prossegue com a Baja TT Norte de Portugal, prova que se realiza nos municípios de Valpaços, Murça e Macedo de Cavaleiros. A segunda edição da prova organizada pelo CAMI Motorsport, decorre nos dias 5, 6 e 7 de maio e é pontuável para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM 48 e Taça Ibérica de Todo-o-Terreno.

Em termos desportivos e depois de triunfos de João Ramos em Beja e Tiago Reis em Espanha, neste momento ainda não são conhecidos os resultados oficiais da Baja TT Extremadura, devido aos problemas sucedidos com a cronometragem, que ainda não permitiram classificações de todas as competições lá realizadas.

Seja como for, tendo em conta que a prova FIA já teve classificação oficial o CPTTT, quanto aos lugares da frente diz respeito não deve ter surpresas, leia-se alterações na classificação, embora isso possa surgir por exemplo no T2 e T8.

Seja como for, nesta prova João Ferreira e Filipe Palmeiro regressam no Yamaha YXZ1000R depois de terem vencido o ano passado com o Mini e para além disso marcam presença todos os habituais concorrentes da frente do CPTT, com o natural destaque para as T1+ de Lourenço Rosa/Joaquim Dias (Toyota Hilux T1+), Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) e João Ramos/Pedro Ré (Toyota Hilux T1+).

Dependendo do tipo de percurso e das estradas escolhidas pelo CAMI, o ano passado ficaram três T3 no top 10, dois no top 4, e este ano há potencial para bem mais.

Inscritos estão João Ferreira/Filipe Palmeiro (Yamaha YXZ 1000R), Armindo Araújo/Luís Ramalho (BRP-CanAm Maverick X3) regressam depois da ausência em Espanha, João Dias/João Miranda (BRP-Can Am Maverick X3) são sempre favoritos, até a vencer a prova, e há ainda Ricardo Porém/Luís Marques (MMP Can Am Maverick X3) e Hélder Oliveira/Carlos Mendes (Can Am Maverick X3) sempre candidatos a lugares de destaque

As listas do T1 e T3 são complementadas pelos concorrentes que pode ver em baixo.

Para lá dos melhores T1, há que contar com Alejandro Martins/José Marques (Mini John Cooper Works Rally), Miguel Casaca/João Luz (Volkswagen Amarok), Lino Carapeta/Rui António (Ford Ranger), entre outros, claro.

Por tudo isto espera-se uma prova mais equilibrada que a do ano passado em que João Ferreira dominou por completo.