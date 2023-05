CPTT, Baja TT Norte de Portugal: Problema no GPS/Stella ‘encurta’ SS1, classificações mudam… de novo! | AutoSport

Decididamente, o CPTT este ano não anda com muita sorte com as cronometragens, já que depois de tudo o que sucedeu na Baja TT Extremadura, com os resultados oficiais a serem conhecidos 19 dias da prova terminar, agora foi a vez de um problema ocorrido com o software do sistema GPS/Stella, que leva a que depois do quilómetro 132 do SS1 não seja possível extrair eventuais infrações nas ZVC (zonas de controlo de velocidade) e no sistema de ultrapassagens (Sentinell).

Portanto, como se diz na ‘tropa’ “volta tudo à primeira forma…”, leia-se, a classificação só conta até o quilómetro 126,00, sendo a classificação da SS1 definida pelos tempos que tiveram lugar nesse ponto do Setor Seletivo.

Eis a comunicação do CAMI: “No seguimento de um problema ocorrido com o software do sistema GPS/Stella, a empresa responsável pelo mesmo, a Anube

SL, informou a Direção de Prova da impossibilidade de recolha e tratamento de dados da prova relacionados com o referido software.

Este problema ocorreu ao quilometro 132 do SS1 pelo que a partir desse momento/local não se torna possível extrair eventuais infrações nas ZVC (zonas de controlo de velocidade) e no sistema de ultrapassagens (Sentinell).

Assim sendo, e tendo como premissa defender a verdade desportiva e a equidade entre todos os Concorrentes entendeu terminar o SS1 no CPSP 2, quilometro 126,00, pelo que a classificação do referido Setor Seletivo será definida pelos tempos contabilizados nesse local, de acordo com o artigo 21.3 e 21.4 das PETT 2023.

O Diretor Prova

DPI PT

A ‘nova’ classificação é a seguinte: