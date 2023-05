CPTT, Baja TT Norte de Portugal: Percurso ‘melhor’ para as T1/T1+ ou T3? | AutoSport

Realiza-se este fim de semana a Baja TT Norte de Portugal, terceira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM48. Disputada em Murça, Valpaços e Macedo de Cavaleiros a prova organizada pelo CAMI promete ser animada no que à luta pela vitória diz respeito. João Ramos e Tiago Reis, vencedores da Baja TT Montes Alentejanos e Baja TT Dehesa de Extremadura, respetivamente, vão travar uma batalha pela liderança do Campeonato. Contudo, nos terrenos acidentados e sinuosos do norte de Portugal, as viaturas da categoria T3 podem dar um ‘ar da sua graça’ e surpreender os principais candidatos à vitória.

Aliás, depende muito do tipo de traçado escolhido, e esta pode ser uma prova em que os T3 mais hipóteses têm de levar a melhor, mas para já só os organizadores sabem com o que os concorrentes podem contar.

Certo é que, quanto mais ‘enrolada’, mais possibilidades têm os T3 de obter um bom resultado, já que nas planícies alentejanas, a maior velocidade dos T1, e especialmente T1+, levam a melhor.

Com o centro nevrálgico instalado na cidade de Valpaços, a prova terá três setores seletivos e começa como habitualmente com um prólogo disputado na mesma cidade. Numa altura em que o campeonato é dominado pelas viaturas de classe T1+, em especial pelas Toyota Hilux de João Ramos e Tiago Reis, todos os olhos vão estar postos nos pilotos nortenhos que tudo vão fazer para sair desta terceira ronda do CPTT AM48 na liderança.

Contudo, e porque a categoria T3 está cada vez mais competitiva, não pode ser esquecido o regresso de Armindo Araújo que, na Baja TT Montes Alentejanos foi terceiro classificado à Geral e que, no passado fim-de-semana, regressou a ‘todo o gás’ ao desporto motorizado depois do acidente sofrido no Rali Serras de Fafe. O Hepta Campeão Nacional de Ralis está motivado e vai travar uma luta intensa com o seu colega de equipa, João Dias, pela liderança da classe T3, sendo que se espera que ambos se juntem a Reis, Ramos e tantos outros candidatos na luta pelo triunfo à Geral.

Sendo a Baja TT Norte de Portugal pontuável também para a Taça Ibérica de Todo-o-Terreno, haverá também lutas interessantes na classe T2, onde o experiente Fernando Barreiros promete travar uma batalha intensa com pilotos como João Lourenço, Pedro Simões e Luís Caetano. Entre os T4, Rui Farinha procurará manter o domínio total na classe, enquanto que na classe T8, a luta será bastante interessante com vários candidatos à vitória entre os quais se encontram naturalmente Nuno Torno e Nuno Matos.

O Prólogo da Baja TT Norte de Portugal está agendado para a próxima sexta-feira, pelas 15h25, com transmissão em direto nas redes sociais da FPAK e do Campeonato Portugal de Todo-o-Terreno. No mesmo dia realiza-se a cerimónia de partida pelas 21h30. Para sábado, pelas 11h25, está agendado o primeiro setor seletivo com pouco mais de 150km cronometrados. Já para domingo estão previstos dois setores seletivos de 81,35km e 76,78km, que se disputam pelas 11h25 e 14h45, respetivamente. A cerimónia de pódio realiza-se pelas 17h30 em Valpaços.