CPTT, Baja TT Norte de Portugal: muitos “troços de ralis”, mas não só… | AutoSport

O CPTT está prestes a regressar ao Norte. Desde 2018 que a competição não tem provas acima do Rio Zêzere. A última prova no Norte foi a Baja TT Gondomar-Rota da Filigrana, que foi cancelado em 2019, e agora o TT regressa como Baja TT Norte de Portugal, um evento organizado pelo CAMI Motorsport, que vai decorrer dias 8 e 9 de outubro, tendo o centro nevrálgico na zona de Murça.

O percurso escolhido pelo CAMI Motosport passa pelos concelhos de Murça e Valpaços, e garantidos estão alguns dos percursos também conhecidos dos muitos ralis realizados na zona. Um Setor Seletivo também passará pela pista de Autocross de Murça, que foi considerada durante muito tempo como uma das melhores do país com a particularidade de ter um anfiteatro natural para o público sendo um ponto de grande atração como Zona Espetáculo, até porque dá para ver muito tempo os concorrentes.

De resto, o percurso será um misto de troços de ralis mas também com zonas rápidas de modo a não prejudicar os carros convencionais face aos SSV.

No final do SS1 será feita uma neutralização em Valpaços onde irão depois partir para o SS2. O prólogo será em Murça, logo no sábado de manhã, 8 de outubro, com cerca de 7 Km, segundo Nuno Loureiro, muito “troço de rali”, depois a partida simbólica no centro da vila de Murça, o primeiro Setor Seletivo terá a partida e chegada na pista de Murça.

Depois há um reagrupamento em Valpaços, no centro da cidade, e à tarde, o SS2, mais 90 Km. No domingo repete-se exatamente a mesma coisa com os SS3 e SS4.

Este é um desafio que o CAMI decidiu assumir, pois como se sabe não é fácil organizar uma prova destas a norte, devido à tipologia do terreno, que nada tem a ver com a zona centro, muito menos com o Alentejo.