CPTT, Baja TT Norte de Portugal: Lista de inscritos | AutoSport

É já no próximo fim de semana (dias 8 e 9) que vai para a estrada a primeira edição da Baja TT Norte de Portugal. Desde 2018 que a competição todo-o-terreno não tem provas acima do Rio Zêzere. Agora, regressa, num evento organizado pelo CAMI Motorsport, com centro nevrálgico na zona de Murça.

Para além da competição e espetacularidade da prova – o próximo campeão nacional de todo-o-terreno pode sair da Baja TT Norte de Portugal – foram criadas zonas de espetáculo, para total segurança do público presente. A responsabilidade que o CAMI Motosport assume nestas provas, e já com 15 anos de experiência acumulada, obriga a dar ao público motivos de interesse e de proximidade segura ao percurso e carros.

Em anexo, o Guia da Baja TT Norte de Portugal (com horários, zonas de espetáculo, etc) e a Lista definitiva de inscritos.