CPTT, Baja TT Norte de Portugal: João Ramos lidera, depois de lhe ‘devolverem’ tempo… | AutoSport

Afinal, e depois de lhe terem sido devolvidos 1m38s, João Ramos/Pedro Ré (Toyota Hilux) são os líderes da Baja TT Norte de Portugal, com o piloto nortenho a ter 26.9s de avanço para João Dias/João Miranda (BRP-Can Am Maverick X3) com Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) em terceiro a 37.1s.

A prova está ainda mais equilibrada do que se pensava e a explicação é simples: depois de ter sido um pouco mais cauteloso no prólogo de ontem, Ramos partiu hoje um pouco mais atrás pelo que teve de ultrapassar alguns concorrentes, contudo, quando se deparou com João Ferreira/Filipe Palmeiro (Yamaha Yxz1000r) capotados numa zona mais complicada, parou para ajudar e o tempo que perdeu ali, foi-lhe depois devolvido e isso levou a uma mudança de líder.

Com exceção desta troca, e passagem de terceiro para primeiro, tudo o resto fica igual.

