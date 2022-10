CPTT, Baja TT Norte de Portugal: João Ferreira é campeão nacional | AutoSport

João Ferreira/David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally) dominou a Baja TT Norte de Portugal e sagrou-se campeão nacional de Todo o Terreno, depois de conquistar a quinta vitória da época no Campeonato de Portugal de Todo o Terreno.

A dupla do Mini acabou por não vencer apenas o último Setor Seletivo da Baja realizada entre Murça e Valpaços, depois de Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) terem desistido logo no SS1 de ontem, acabando por ser a dupla João Ramos/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux) os principais adversários à vitória da derradeira prova do CPTT. No entanto, após quatro Setores Seletivos e o Prólogo, Ramos terminou a 3:29.3s de João Ferreira.

João Ferreira começou o último dia da Baja sendo o mais rápido no SS3 e alargando a vantagem sobre o segundo classificado, João Ramos, em mais de 40 segundos, para um total de 3:35.9s e apesar de no SS4 o piloto do Mini ter concluído os 92,34 km com o terceiro melhor tempo, a 32s de João Dias/João Miranda (BRP-Can Am Maverick X3), perdeu apenas 6.6s da margem que tinha para o seu principal opositor à vitória final. Assim, carimbou o título nacional com mais uma vitória no ‘bolso’.

João Ramos terminou no segundo lugar da classificação geral da Baja, com João Dias a fechar o pódio, conseguindo ultrapassar a dupla Pedro Carvalho/Desidério Guerreiro (Can-Am Maverick XRC) no último Setor Seletivo, onde foi o mais rápido e Carvalho necessitou de mais 2:02.2s para o concluir, tendo feito o mesmo a Hélder Oliveira/Carlos Jorge Mendes (BRP-Can Am Maverick X3) no SS3. Dias terminou o segundo dia de Baja no quinto posto da classificação geral e, graças a dois Setores Seletivos ao ataque, foi capaz de fechar a prova nos lugares do pódio e vencer entre os T3.

A dupla Nuno Matos/Ricardo Claro (Opel Mokka Proto) terminou a 4:33.1s do quarto posto de Pedro Carvalho/Desidério Guerreiro, fechando o top 5 da Baja TT Norte de Portugal. Foi um Setor Seletivo feito ao ataque, conseguindo subir 4 posições desde o SS3. Um bom resultado que garantiu à dupla do Opel Mokka Proto subir ao pódio entre os T1.

Nuno Madeira/José Janela (Ford Ranger), depois de conseguir ascender ao sexto lugar no SS3, manteve este posto até ao final do derradeiro Setor Seletivo e terminou a Baja a 21:22.8s de João Ferreira.

Queda na classificação geral teve a dupla Hélder Oliveira/Carlos Jorge Mendes, que no último dia de Baja perdeu 4 posições, terminando a 25:33.8s do vencedor e no oitavo posto.

Em sentido contrário estiveram André Amaral/Nelson Ramos (Ford Ranger) que subiram cinco posições entre o SS3 e SS4, fechando a prova do CPTT no sétimo lugar da classificação geral, a 23:51.1s de João Ferreira.

Edgar Reis/Tiago Neves (Toyota Hilux) teve também um último dia ao ataque e compensou, terminando a Baja no nono posto da geral, a 39:37.2s. A fechar os dez primeiros classificados da primeira edição da Baja TT Norte de Portugal, ficou a dupla Bruno Oliveira/Paulo Marques (Ford EXR05 Proto).

Alexandre Pinto/Fausto Mota (Bombardier Can Am Maverick X3), José Rogeira/José Pires (Ford Ranger Proto), Luis Recuenco/Sergio Peinado (Mini Jcw Rally), Sérgio Vitorino/Sérgio Cerveira (BRP-Can am Maverick X3), Joel Marrazes/José Motaco (Nissan Navara) e Gonçalo Guerreiro/Fernando Miguel (Bombardier Can Am X3 XRS) tiveram abandonos no derradeiro dia de prova.

