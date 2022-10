CPTT, Baja TT Norte de Portugal: João Ferreira dominou prólogo | AutoSport

Num prólogo muito enrolado, bem mais adequado a um autêntico carro de ralis como é o Mini, João Ferreira/David Monteiro (Mini Jonh Cooper Works Rally) pulverizaram a concorrência com uma estupenda exibição deixando Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) a 23.2s isto em cerca de sete quilómetros.

Francisco Barreto/Carlos Silva (Ford Ranger) foram terceiros a 40.3s, seguindo-se Alexandre Pinto/Fausto Mota (Bombardier Can Am Maverick X3), sendo os homens da Benimoto Racing os melhores T4.

Quinto posto para João Ramos/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux), seguindo-se Pedro Carvalho/Desidério Guerreiro (Can-Am Maverick XRC) o melhor dos T3.

A fechar o top 10 ficaram Alejandro Martins/José Marques (Mini JCW Rally), Hélder Oliveira/Carlos Jorge Mendes (BRP-Can Am Maverick X3) e João Dias/João Miranda BRP-Can Am Maverick X3.

Às 11h25 realiza-se a SS1, com 58 km e às 14h30 a SS2, com 92 km, repetindo-se ambas amanhã.

Tempos Online – CLIQUE AQUI