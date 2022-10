CPTT, Baja TT Norte de Portugal: João Ferreira com caminho aberto para o título | AutoSport

A dupla João Ferreira/David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally) deu seguimento ao resultado do prólogo da Baja TT Norte de Portugal e venceu o Setor Seletivo 1 da prova organizada pelo CAMI, com o tempo final de 49:22.7s, batendo por 1:13.2s a dupla Pedro Carvalho/Desidério Guerreiro (Can-Am Maverick XRC).

Os segundos classificados do Prólogo de ontem, Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux), capotaram durante o SS1 e caso se confirme a sua desistência da prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, abre caminho a João Ferreira, que tem agora 2:02.1s sobre Pedro Carvalho na classificação geral, para a conquista do título nacional.

João Ramos/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux) terminaram com o quinto melhor tempo do SS1, a 2:04.3s de Ferreira, mas subiram ao terceiro lugar da classificação geral, tendo uma desvantagem de 50s para Pedro Carvalho, o segundo classificado.

No SS1, Hélder Oliveira/Carlos Jorge Mendes (BRP-Can Am Maverick X3) foram os terceiros mais rápidos, a 1:54.3s do tempo do vencedor do Setor Seletivo, seguidos da dupla Alejandro Martins/José Marques (Mini JCW Rally), que terminou a 2:04.2s de João Ferreira. Hélder Oliveira está a 0.6s do terceiro lugar de João Ramos na classificação geral depois de ter subido quatro posições desde o Prólogo de ontem e é seguido de Alejandro Martins, que fecha os cinco primeiros classificados da Baja TT Norte de Portugal.

Gonçalo Guerreiro/Fernando Miguel (Bombardier Can Am X3 XRS) foi o sexto mais rápido do SS1 e passou a ocupar a mesma posição da classificação geral da prova que decorre em Valpaços e Murça, estando a 3:11.5s do líder João Ferreira.

Alexandre Pinto/Fausto Mota Bombardier (Can Am Maverick X3) baixou três posições na classificação geral, passando a ocupar o sétimo lugar a 4:18.2s de Ferreira, depois de ter sido o décimo mais rápido no SS1, precisando de mais 3:36.4s do que o vencedor. À sua frente no SS1 ficaram Luis Recuenco/Sergio Peinado (Mini JCW Rally), a 3:20.6s de João Ferreira e que ocupa o 8º lugar da geral, Francisco Guedes/Pedro Ré (BRP-Can Am Maverick X3), que subiu ao nono posto da classificação geral da prova, e Nuno Madeira/José Janela (Ford Ranger), que fecha agora o top 10 da geral.

Tempos Online – CLIQUE AQUI