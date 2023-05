CPTT, Baja TT Norte de Portugal: Guia da prova | AutoSport

A Baja TT Norte de Portugal, prova que se realiza nos municípios de Valpaços, Murça e Macedo de Cavaleiros, é pontuável para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e para a Taça Ibérica de Todo-o-Terreno.

No dia de sexta-feira realiza-se o Prólogo, às 15H30, e a Cerimónia de Partida, agendada para as 21H30 junto à Câmara Municipal de Valpaços, base da competição que vai passar ainda nos concelhos de Macedo de Cavaleiros e de Murça nos dias de sábado e domingo.

No sábado o primeiro Setor Seletivo (SS) está marcado para as 11H25 e no domingo há mais duas provas cronometradas com a partida para o SS2 a realizar-se pela manhã, a partir das 10H15 e o último Setor Seletivo cronometrado a começar às 13H00.