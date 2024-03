CPTT, Baja TT Montes Alentejanos: Tiago Reis vence SS1 | AutoSport

Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hillux T1+) venceram o SS1, terminando com 44.0s de avanço para João Ramos/Jorge Carvalho (Toyota Hillux T1+) com João Dias/João Miranda (BRP-Can Am Maverick T3) em terceiro a 2m12.4s, e na frente do T3. Armindo Araújo/João Pedro Ré (BRP Can Am Maverick X3 T3) foram quartos a 1m076s do seu colega de equipa, foram segundos do T3.

Quinto posto para Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (BRP Can Am Maverick X3 T3) a 19.8s de Araújo, com Mário Franco/Rui Franco (Yamaha YX2 10012 Turbo T3) 24.7s mais atrás.

Sétimo posto para João Monteiro/Nuno Morais (BRP-Can Am Maverick), líderes do T4, na frente de

Bernardo Sousa/Hugo Magalhães (BRP Can Am Maverick X3 T3) seguindo-se Alejandro Martins/David Monteiro (Mini JCW Plus T1+) que ficou a 7m22s da frente e a 0.1s de Bernardo Sousa.

A fechar o top 10 ficaram José Luis Garcia/Samantha Montiel (Mini John Cooper Works Rally T1).

Miguel Barbosa/Luís Ramalho (Taurus T3) e Luís Portela Morais/Luis engeitado (G-Rally OT3) andaram bem na fase inicial da prova mas atrasaram-se no último parcial do SS1. Barbosa terminou em 12º a 8m43s da frente, Portela Morais ainda não chegou ao fim.

Filme da etapa

Ao Km 30.23 Miguel Barbosa (Taurus T3 ) liderava com 23m22.7s, menos de um minuto na frente de Tiago Reis (Toyota Hilux T1+). Terceiro lugar para João Dias (BRP Can Am) 15 segundos atrás de Tiago Reis, seguindo-se Luís Portela Morais (G Rally OT3) a um segundo, e João Ramos (Toyota Hilix T1+) a três segundos do adversário à sua frente.

No Km 60.49 Miguel Barbosa mantinha a liderança, cerca de 30 segundos na frente de Tiago Reis, com Luis Portela Morais sete segundos mais atrás. A mais 12 segundos estavam João Ramos, com João Dias a passar para trás do piloto da Hilux rodando a um segundo deste.

No Km 90.06, mudança de líder com Tiago Reis a passar para a frente, 15 segundos na frente de Luís Portela Morais com Miguel Barbosa a cair para terceiro a 6 segundos de Portela Morais. João Ramos era quarto a seis segundo de Barbosa e atrás do homem da Hilux rodava João dias, já a 15 segundos deste.

Tempos Online – CLIQUE AQUI