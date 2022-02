CPTT, Baja TT Montes Alentejanos: Tiago Reis lidera SS1 | AutoSport

Depois de um contratempo no prólogo, Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) entraram ao ataque e no Km 40.420 do primeiro Setor Seletivo já lideram com 14.0s de avanço para Marcos Sroczynski/Kleber Cinca (Toyota Hilux), com João Ferreira/David Monteiro (Mini Jonh Cooper Works Rally) a 41.0s. Seguem-se Christian Strocynsky/Beco Andrazetti (Toyota Hilux) em quarto com o mesmo tempo, com o melhor dos SSV, João Dias/João Miranda (Can Am Maverick X3) da Santag Racing Team logo a seguir, na frente dos T3.

Sexto posto para Alejandro Martins/José Marques (Mini John Cooper Works Rally) a 1m20s, na frente doutro SSV, um T4, o de Alexandre Pinto/Fausto Almeida (Bombardier X3), da Benimoto Racing.

Segundo as informações online, o vencedor do prólogo, João Ramos/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux), já ficaram pelo caminho.

Tempos Online – CLIQUE AQUI