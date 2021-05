CPTT, Baja TT Montes Alentejanos, Tiago Reis: “Estou muito contente, com um plantel destes, estive logo na luta” | AutoSport

Tiago Reis e Valter Cardoso (Toyota Hilux) entraram da melhor maneira no CPTT 2021, a vencerem categoricamente na estreia da sua nova Toyota Hilux, uma máquina muito mais capaz que, já se percebeu, está a elevar ainda mais a competitividade da dupla. Nos últimos anos, e apesar de Tiago Reis já ter sido campeão com o Mitsubishi Racing Lancer, a concorrência foi-se equipando com máquinas mais competitivas e o piloto do Team Transfradelos baixou o nível dos seus resultados, já que lutava contra máquinas superiores, mas isso terminou e os resultados estão à vista com este triunfo na prova de abertura do CPTT 2021.