CPTT, Baja TT Montes Alentejanos: Tiago Reis domina primeiro dia, à chuva | AutoSport

O Campeão Nacional, Tiago Reis, não deixou os créditos por mãos alheias e venceu o primeiro setor seletivo da temporada no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM I 48. Ao volante de uma Toyota Hilux T1+, o piloto de Famalicão, navegado pelo amarantino Valter Cardoso completou os 140km cronometrados em 1h52m19.8s: “

“Foi uma boa etapa, mas tivemos de ultrapassar muitos desafios principalmente devido à chuva. Correu-nos bastante bem o setor que foi muito difícil, principalmente do meio para a frente. Fizemos um bom resultado e só podemos estar satisfeitos. Foi realmente pena a chuva porque o traçado estava fantástico, mas estas condições tornaram tudo mais difícil. O troço estava bastante difícil e foi complicado segurar o carro na estrada e imprimir um bom andamento. Amanhã vamos tentar manter o ritmo e se chegarmos ao fim com uma vitória será fantástico”, afirmou Tiago Reis”, explicou Tiago Reis.

Na 2ª posição terminou a dupla João Ramos/Jorge Carvalho vencedora do prólogo, igualmente aos comandos de uma Toyota Hilux T1+. Na 3ª posição e no 1º lugar da Classe T3 Challenger ficou a formação João Dias/João Filipe Miranda que se impôs por 1m07s ao para Armindo Araújo/Pedro Ré, seus colegas de equipa: “O dia correu bem. Mas, choveu muito o que tornou o percurso perigoso e complicou a nossa corrida. No entanto, conseguimos trazer o carro até ao fim sem problemas e com um ritmo forte. Amanhã se continuarmos com a terceira posição penso que terminamos esta prova com o nosso objetivo cumprido” referiu João Dias.

Posições seguintes para mais duas equipas T3, todas em Can-Am, separadas por escassos segundos. Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira a 19,8s do 4º lugar e Mário Franco/Tiago Vieira em Yamaha a 24,7s do 5º lugar.A dupla João Monteiro/Nuno Morais em Can-Am no 7º lugar absoluto foi a vencedora entre os SSV T4.

“As pistas do Alentejo são boas e rápidas, mas hoje apanhámos muita chuva e lama. Mas, foi um bom dia. Consegui divertir-me. O carro está impecável e tem uma excelente condução. Amanhã vamos tentar vencer outra vez, manter o resultado e gerir a vantagem que temos” declarou João Monteiro.

Na Classe T2, Carlos Silva-Pedro Medinas foram os mais rápidos, enquanto João Monteiro-Nuno Morais foram os mais rápidos nos T4. A dupla Joel Marrazes-José Motaco venceu o setor seletivo 1 em T8, enquanto Miguel Teodoro e Gonçalo Rosado triunfaram entre os T9.

A ESC Online Baja TT Montes Alentejanos, prova organizada pelo CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, termina amanhã com a repetição do setor seletivo hoje disputado, que conta com um total de 140,02 km e que terá início pelas 12h00.