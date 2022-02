CPTT, Baja TT Montes Alentejanos, Tiago Reis: “corremos sempre atrás do prejuízo” | AutoSport

Tiago Reis e Valter Cardoso terminaram a Baja TT Montes Alentejanos na terceira posição, um resultado enganador face ao andamento. Uma penalização já depois da linha de meta e um conjunto de problemas com furos e travões, atiraram o piloto para o terceiro lugar: “Estou aborrecido em especial por esta penalização final que não nos parece fazer sentido, por uma falsa partida de 0.3s. Um minuto que nos relegou para o terceiro lugar, depois de termos sido os segundos mais rápidos em prova”, começou por dizer o piloto que ao longo de toda a prova teve problemas, com furos a condicionarem a prestação fina: começaram logo no prólogo inicial e repetiram-se nos setores seletivos de sábado e domingo: “Fico algo desalentado porque andamos bem ao longo de todo o fim-de-semana, corremos sempre atrás do prejuízo e tentamos sempre chegar à vitória, mas quer no sábado quer no domingo, quando estamos a ganhar tempo para os primeiros, acabamos por ter de parar com furos, que nos fizeram perder tempo que não conseguimos mais recuperar”, disse Tiago Reis, que ainda assim saiu de Beja satisfeito pelo ritmo imposto e com o comportamento do carro: Os tempos intermédios dão-nos conta de que fizemos uma boa prova, fomos sempre muito rápidos e competitivos e não fossem os tais problemas talvez estivéssemos aqui a celebrar outro resultado. Mas as corridas são mesmo isto”.