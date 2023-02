CPTT, Baja TT Montes Alentejanos, T8/SS1: Nuno Tordo na frente do T8 | AutoSport

Três equipas posicionaram-se melhor para a decisão do T8, uma delas, já com um avanço considerável. Nuno Tordo/Filipe Salgueiro (Nissan Navara), Campeões do ano passado lideram o T8 já com algum conforto, tendo 3m24.4s de avanço para Nuno Matos/Ricardo Claro (Opel Mokka Proto). Joel Marrazes/José Motaco (Nissan Navara) são terceiros a 14.5s do segundo lugar e Michael Braun/Ivo Santos (Nissan Navara) da PRK Sport Rally Team seguem-nos já a mais de seis minutos.

O plantel encerra-se com 572 Eduardo Rodrigues/António Nunes (Nissan Navara D22) e Filipe Cachopas/Vitor Jesus (BMW X2 Proto). No T9, Cesário Santos/Alexandre Gomes (Nissan Navara) rodam sós na frente.

Tempos Online – CLIQUE AQUI