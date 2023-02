CPTT, Baja TT Montes Alentejanos, T3/SS1: Alexandre Pinto na frente… | AutoSport

Já se contava que nesta prova os T3 iriam ter dificuldade de rodar mais perto da frente, devido à habitual rapidez dos percursos, mas ainda assim há quatro T3 no Top 10. O primeiro deles, Alexandre Pinto/Fausto Mota (Bombardier Can-Am T3), que lideram com 13.9s de avanço para Armindo Araújo/Luís Ramalho (BRP-Can Am Maverick X3) dupla da da Santag Racing.

Seguem-se João Dias/João Miranda (BRP-Can Am Maverick X3) também da Santag Racing já a 2m18.3s da frente, com Luís Portela Morais/Tomás Neves (Overdrive OT3) logo a seguir, a mais 20.8s. Quinto posto para Francisco Guedes/Fernando Miguel (Can-Am X3 RS), já a 4m06.2s.

Tempos Online – CLIQUE AQUI