CPTT, Baja TT Montes Alentejanos/SS1: Grande luta de João Ramos, que lidera, e Tiago Reis… | AutoSport

Grande tarde de Todo-o-Terreno em Beja. O duo da frente dos T1 – e da classificação geral – separado por 13.9s , os dois melhores do T3 separados por 13.1s. Seis T1 e quatro T3 no top 10.

O melhor dos T3 é quarto classificado e temos para já uma Toyota Hilux T1+ na frente outra Hilux convencional na luta. João Ramos/Pedro Ré (Toyota Hilux) lideram com 13.9s de avanço para Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) tendo ficado claro que irá ser entre eles, em condições normais, que se vai resolver a questão do primeiro triunfo do ano no CPTT.

Fantástica luta entre os dois pilotos nortenhos, com os polacos Petr Hozák/Marek Sykora (Mini Paceman Proto T1) no terceiro lugar da geral, mas já a 2m36.s do duo da frente.

Na liderança do T3 estão Alexandre Pinto/Fausto Mota (Bombardier Can-Am T3), que têm no seu encalço, a 13.9s, Armindo Araújo/Luís Ramalho BRP-Can Am Maverick X3) da Santag Racing.

Apesar de guiar uma T1+, Lourenço Rosa/Joaquim Dias (Toyota Hilux T1+) estão menos habituados às bajas lusas, e também por isso ficaram mais para trás, rodando agora a 3m48s da frente.

Boa prova de Lino Carapeta/Rui António, que com a sua nova Ford Ranger podem agora aspirar a lugares mais à frente na classificação. Para já são sétimos, na frente dos Campeões de 2022 do T3, João Dias/João Miranda (BRP-Can am Maverick X3) da Santag Racing. A fechar o top 10, Luís Portela Morais/ Tomás Neves (Overdrive OT3) e Miguel Casaca/João Luz (Volkswagen Amarok) da PRK Sport Rally Team logo seguidos de outro T3, o de Francisco Guedes/Fernando Miguel (Can-Am X3 RS).

Mais info dentro de momentos.

