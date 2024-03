CPTT, Baja TT Montes Alentejanos: Santag Racing começa o ano a vencer | AutoSport

“Estamos muito satisfeitos pelo desempenho dos nossos pilotos, de todos eles, mas naturalmente felizes por ver o João Dias e o Armindo Araújo serem os dominadores do Challenger, uma categoria onde há cada vez mais competitividade, que por isso está mais difícil vencer mas que o trabalho da nossa equipa, quer na preparação dos carros, na sua competitividade e fiabilidade, quer a astúcia dos nossos pilotos fez com mais uma vez possamos celebrar um triunfo e levar daqui uma vitória” referiu David manager da Santag Racing Team.

Na categoria SSV, a SantagRacing terminou com a dupla João Carvalho/António Carvalho no segundo lugar do pódio e com Rui Farinha/Rui Pita na quarta posição. “Muito satisfeitos por os ver conquistar pontos importantes para a longa luta que é esta temporada. Os carros foram competitivos e isso transmite-nos muita confiança para a época” acrescentou David Vieira. A equipa da Santag esteve em Beja ainda com os pilotos Marco Pereira/Eurico Adão (Challenger) e Ricardo Silva/Gonçalo Reis (SSV).

A Baja TT Montes Alentejanos decorreu este fim-de-semana na região de Beja e a corrida teve a participação da Santag Racing também na prova extra destinada aos camiões, onde a equipa fez questão de se representar. O veículo acabou por fazer o prólogo e o primeiro Setor Seletivo da Baja. “Também aqui temos uma oferta para os nossos clientes” finalizou David Vieira.

O Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno tem a próxima prova do calendário no começo de Abril, entre os dias 2 e 7 de abril, com o Rally Raid Portugal, prova organizada pelo ACP e que pontua para o FIA W2RC – Campeonato do Mundo de Rally Raid.