CPTT, Baja TT Montes Alentejanos: Rui Madeira gostou da estreia nos SSV | AutoSport

Rui Madeira e José Pires, (Bombardier Can Am X3 XRS) terminaram a prova no segundo lugar do T3, na estreia do piloto com um SSV. Uma experiência, para repetir. Para a semana, o Rali das Camélias: “Diverti-me imenso, foi uma Baja espetacular, percursos muitos bonitos, bem selecionado, rápido, zonas muito ao estilo dos ralis, como na Finlândia, zonas encadeadas. Depois do 1º dia o objetivo era manter a posição o 2º lugar dos T3, foi isso que fizemos, O José Sá Pires ajudou-me imenso, sobretudo porque são troços muito grandes não estava habituado a fazer tantos quilómetros, mas gostei fiquei muito agradado com a experiência, quero se possivel repetir. Estes SSV (FPAK) são mais pesados, têm outro restritor, mas fiquei fã, tem um grande custo benefício, acho que é uma excelente aposta, basta ver aqui o TT como está tão forte”, disse.