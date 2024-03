CPTT, Baja TT Montes Alentejanos, Prólogo: Sete T3 no top 10, João Ramos na frente | AutoSport

João Ramos/Jorge Carvalho (Toyota Hilux T1+) foram os mais rápidos no prólogo da Baja TT Montes Alentejanos ao fazerem um registo de 5:59.3, 3.8s mais rápidos que Luís Portela Morais/Luís Engeitado (G Rally OT3), segundos classificados e os melhores do T3. Terceiro lugar para Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) a 4.9s da frente com Armindo Araújo/João Pedro Ré (BRP Can Am Maverick X3 T3) em quarto a 6.9s.

João Dias/João Miranda (BRP Can Am Maverick X3 T3) ficaram colocados logo a seguir, a 8,2s da frente, seguindo-se Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (BRP Can Am Maverick X3 T3) a 13.1s. A fechar o top 10 ficaram Alejandro Martins/David Monteiro (MINI JCW Plus T1+) a 13.2s, Mário Franco/Tiago Vieira Yamaha YX2 Turbo T3), Miguel Barbosa/Luís Ramalho (Taurus T3) a 19.7s e João Monteiro/Nuno Morais (BRP Can Am Maverick X3 T3) a 19.7s. Como se percebe, sete T3 no top 10.

Nuno Madeira/José Janela (Ford Ranger) foram 11º seguindo-se Edgar Reis/Tiago Neves (Toyota Hilux T1), Pedro Carvalho Romeu Martins (BRP Can Am Maverick X3 T3), José Luís Garcia/Samantha Montiel (Mini JCW Rally T1), Francisco Guedes/Joel Lutas (BRP Can Am Maverick X3 T3)

