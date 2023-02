CPTT, Baja TT Montes Alentejanos: Nuno Tordo vence, mas teve muita oposição no T8 | AutoSport

Apesar de uma penalização de cinco minutos, Nuno Tordo/Filipe Salgueiro (Nissan Navara T8) venceram o T8 na Baja TT Montes Alentejanos, mas se pensar que isto significa facilidades, desengane-se, como o próprio piloto revelou ao Autosport no fim da prova: “este a concorrência é muito maior”. E tem toda a razão, pois o número e qualidade de concorrentes ao triunfo nos T8 aumentou significativamente e isso é bom para todos.

No final do primeiro dia de prova, três equipas posicionaram-se melhor para a decisão do T8, uma delas, já com um avanço que se pensava ser considerável. Mas não era. Nuno Tordo/Filipe Salgueiro (Nissan Navara), campeões do ano passado lideravam o T8 já com algum conforto, tendo 3m24.4s de avanço para Nuno Matos/Ricardo Claro (Opel Mokka Proto), mas a dupla da Navara foi posteriormente penalizada em cinco minutos fruto de uma situação com o Sentinel. Não deixaram passar o adversário que os ‘sinalizou’, porque também eles estava a sinalizar um à sua frente. Desta forma, Nuno Matos foi promovido a líder, na frente de Joel Marrazes/José Motaco (Nissan Navara) e Michael Braun/Ivo Santos (Nissan Navara) da PRK Sport Rally Team. O plantel do primeiro dia encerrava-se com Eduardo Rodrigues/António Nunes (Nissan Navara D22) e Filipe Cachopas/Vitor Jesus (BMW X2 Proto). No T9, Cesário Santos/Alexandre Gomes (Nissan Navara) rodavam sós na frente.

No segundo dia de prova, Nuno Matos teve uma avaria no motor do Opel Mokka e desistiu, Joel Marrazes também teve problemas e caiu para quarto, pelo que, mesmo com os cinco minutos de penalização, acabou por ser Nuno Tordo a vencer, 4m12.6s na frente de Michael Braun/Ivo Santos (Nissan Navara) com Eduardo Rodrigues/António Nunes (Nissan Navara D22) a completar o pódio do T8.

No T9, triunfo para Cesário Santos/Alexandre Gomes (Nissan Navara), que bateram por larga margem Miguel Teodoro/Vitor Rosado (Nissan Terrano II).