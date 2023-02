CPTT, Baja TT Montes Alentejanos: Lino Carapeta com grande estreia com a Ford Ranger | AutoSport

Todos conhecemos a rapidez de Lino Carapeta, piloto que pertence à restrita lista que inscreveu o nome como vencedores de pelo menos uma prova de Todo-o-Terreno na última ‘dúzia’ de anos. Este ano, com a Ford Ranger, andou como nunca no CPTT, terminando no sexto lugar: “A Ford Ranger é um carro muito mais rápido do que o que tinha, adorei conduzi-la, adaptei-me bem, e com o maior conhecimento, cada vez será melhor. Este carro quase ensina a pilotar, é muito previsível, e quem tem muita experiência adapta-se facilmente”, disse.