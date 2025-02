CPTT, Baja TT Montes Alentejanos, Jorge Cardoso: “bastante positivo, 1ª vez que andámos com o carro”

Jorge Cardoso e André Barras, em Ford Ranger, venceram o T1 depois de uma luta muito equilibrada com Edgar Condenso, Lino Carapeta, César Sequeira e Sergio Matos. Edgar Condenso foi para o segundo dia de prova com um bom avanço para Jorge Cardoso, e Sérgio Matos, perto do final do SS2 ao Km 150 continuava na frente, mas um toque nos quilómetros finais danificou a Ford Ranger, obrigando ao abandono e o triunfo foi para Jorge Cardoso: “o balanço que podemos fazer é bastante positivo porque é a primeira vez que andámos com este carro, tínhamos feito para aí 40 km antes desta prova, portanto não conhecíamos nada do carro, mas este é um carro muito bom, melhor do que nós, por isso é que conseguimos fazer este lugar”, disse.