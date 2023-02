CPTT, Baja TT Montes Alentejanos: João Ramos vence a primeira prova do ano | AutoSport

João Ramos/Pedro Ré (Toyota Hilux) triunfaram na prova inaugural do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno com 1:56.3s de avanço para Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux), com um tempo total de 3:34:23.2s. Ramos levou de vencida o SS2 com Reis a dar luta até ao fim e a terminar no segundo posto, com um atraso de 1:42.4s.

Uma fantástica luta entre os dois pilotos nortenhos durante toda a prova inaugural do CPTT, com Armindo Araújo/ Luís Ramalho (BRP-CANAM MAVERICK X3) a terminar no terceiro lugar da geral, mas já a 7:29.6s do duo da frente. Armindo Araújo venceu assim entre os T3, depois de terminar o SS2 no quarto posto, 50.2s atrás de Luís Portela Morais/Tomás Neves (Overdrive OT3). Na classificação geral, Araújo foi capaz de bater Portela Morais, que terminou a Baja TT Montes Alentejanos no quarto lugar, segundo entre os T3.

João Dias/João Miranda (BRP-CANAM MAVERICK X3) fechou o top 5 da classificação geral a 11:49.0s de Ramos, terminando no último lugar do pódio dos T3. Atrás de Dias na classificação geral, ficou a dupla Lino Carapeta/Rui António (FORD RANGER) a 12:16.7s dos vencedores da prova, alcançando o terceiro posto entre os T1, depois do oitavo melhor tempo no segundo setor seletivo desta prova.



