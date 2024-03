CPTT, Baja TT Montes Alentejanos: João Ramos é o primeiro líder | AutoSport

Para amanhã, o CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, preparou um setor seletivo, que será repetido no domingo, com um total de 140,02 km e que terá início pelas 12h00.

Luís Portela Morais, navegado por Luís Engeitado, foi o segundo mais rápido no prólogo, sendo o melhor T3. O piloto do OT3, ficou a 3,8s do líder, sendo seguido pelo Campeão Nacional de Todo-o-Terreno, Tiago Reis que, navegado por Valter Cardoso, completou o pódio em mais 4,9s do que João Ramos.

João Ramos, navegado por Jorge Carvalho, foi o mais rápido da ESC Online Baja TT Montes Alentejanos, primeiro ronda do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM I AM48. Ao volante de uma Toyota Hilux T1+, o piloto nortenho completou o prólogo de pouco mais de sete quilómetros em 5:59.3m.

