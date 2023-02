CPTT, Baja TT Montes Alentejanos: João Ramos começa na frente | AutoSport

João Ramos/Pedro Ré (Toyota Hilux T1+) foram os mais rápidos no prólogo da Baja TT Montes Alentejanos, com um tempo de 6m13.9s, batendo Tiago Reis Tiago/Valter Cardoso (Toyota Hilux) por 1.5s. No pódio provisório ficaram Lourenço Rosa/Joaquim Dias (Toyota Hilux T1+) a 8.4s. Alexandre Pinto/Fausto Mota (Bombardier Can-Am) foram terceiros e os mais rápidos do T3. Os homens da Benimoto Racing bateram João Dias/João Miranda (BRP-CanAm Maverick X3) da Santag Racing por 0.6s. Logo a seguir, outra dupla da Santag Racing, Armindo Araújo/Luís Ramalho (BRP-CanAm Maverick X3) ficaram 4.0s mais atrás no sexto lugar. Sétimo posto para Petr Hozák/Marek Sykora (Mini Paceman Proto T1) da Cattiva Sport, com Pedro Carvalho/Romeu Martins (Can Am Maverick XRC MY21 T3) a 18.6s da frente e a 3.0s do polaco à sua frente. Francisco Guedes/Fernando Miguel (Can-Am X3 RS T3) e Edgar Reis/Tiago Neves (Toyota Hilux/Team Transfradelos) fecharam o top 10.

Com uma nova ‘montada’, Lino Carapeta/Rui António (Ford Ranger T1) foram 11º na frente de Nuno Matos/Ricardo Clero (Opel Mokka Proto), que foram os mais rápidos do T8.

13º lugar para Filipe Cameirinha/Jérémy Dubois (BRP CanAm-Herrador Maverick) com Miguel Casaca/João Luz (Volkswagen Amarok) na posição seguinte.

Nuno Madeira/José Janela (Ford Ranger) furaram e foram apenas 15º

Nuno Tordo/Filipe Salgueiro (Nissan Navara T8) foram segundos do T8, a oito segundos de Nuno Matos. Alexandre Mota/João Gomes (FIAT Fullback Proto T8) foram terceiros do T8.

Os melhores dos T4 foram João Carvalho/António Carvalho (Can Am Maverick X3).

Tempos Online – CLIQUE AQUI