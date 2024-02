CPTT, Baja TT Montes Alentejanos: João Monteiro aposta na categoria T4 | AutoSport

O Campeão Nacional de Todo-o-Terreno em SSV, João Monteiro, está de regresso aos campeonatos nacionais, desta vez no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno organizado pela FPAK, ao volante de uma viatura T4 (SSV) da South Racing. O piloto que recentemente concluiu a participação no Dakar procurar evoluir nesta categoria, a pensar no futuro que será repleto de novidades.

“Vamos estar à partida da Baja TT Montes Alentejanos, num projeto que demorou para ser concretizado, mas que me deixa muito satisfeito de abraçar. Depois do título alcançado em 2023 na competição organizada pela Federação Portuguesa de Motociclismo e de um Dakar Rally que nos deu muita bagagem, chegou a hora de embarcar neste projeto que começa ao volante de um Maverick X3 da categoria T4, mas onde esperamos dentro em breve começar o desenvolvimento no novíssimo Can-Am Maverick R da mesma categoria. Claro que sempre que partimos para uma nova temporada ambicionamos o título, mas esta terá ainda o ingrediente extra de estarmos a desenvolver, assim que possível, um carro que a equipa quer levar ao Dakar 2025. O desafio vai ser fantástico e vai fazer com que continuemos a evoluir dentro desta vertente do desporto motorizado, estando inseridos na estrutura oficial da South Racing”, explicou o piloto.

O prólogo (7,43 km) está agendado para a tarde de sexta-feira (1 março), seguindo-se dois setores seletivos, cada um com 140,61 quilómetros ao cronómetro, a disputar nos dias seguintes, estando o final da Baja TT Montes Alentejanos previsto para as 15 horas de domingo.