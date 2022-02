CPTT, Baja TT Montes Alentejanos, João Ferreira: “estamos prontos para a luta de amanhã” | AutoSport

João Ferreira, aos comandos de um Mini John Cooper Works Rally acompanhado por David Monteiro, venceu a primeira etapa da Baja TT Montes Alentejanos, um Setor Seletivo com 155 km disputado hoje em Beja.

No Prólogo de 5,58 km cronometrados realizado esta manhã, João Ramos, navegado por Filipe Palmeiro em Toyota, foi o mais rápido vencendo o troço à frente da jovem dupla do Mini da equipa ARC Sport. No entanto, um problema na engrenagem da bomba da direção assistida ocorrido logo ao quilómetro 5 do SS1 não lhe permitiu concluir o troço e ditou o seu abandono da corrida.

“Esta primeira experiência foi muito boa. Começámos o prólogo da melhor forma. Conseguimos um segundo lugar atrás do João Ramos. Escolhemos ser os primeiros na estrada para o setor seletivo. Sempre foi algo que eu quis fazer, poder abrir a pista. Correu tudo bem. Houve sempre alguma precaução. Também apanhamos alguns sustos, mas acho que faz parte. Conseguimos impor um ritmo rápido e confortável desde o início e estamos prontos para a luta de amanhã.”, revelou João Ferreira.