CPTT, Baja TT Montes Alentejanos, Hélder Oliveira: “Satisfeitos com o resultado, mas frustrados…” | AutoSport

Hélder Oliveira e Carlos Jorge Mendes (Ford Ranger) terminaram em quarto, caindo duas posições no derradeiro setor seletivo, mas deram muita luta sendo um dos destaques da prova, ao ponto de terem entrado para os dois derradeiros setores seletivo a 4.6s da liderança de Tiago Reis. Na SS4, o piloto do Team Transfradelos foi mais forte e alargou essa margem para 1m01.7s, enfrentando com maior à vontade o derradeiro Setor Seletivo. No último SS perderam muito tempo e caíram na classificação, devido ao furo já referido.

Um regresso que ainda assim se pode considerar positivo de Hélder Oliveira ao CPTT, ele que só tem mais garantida a presença na Baja BP Ultimate ACP, a prova da Taça do Mundo de TT.