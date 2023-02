CPTT, Baja TT Montes Alentejanos: Grande recuperação de Luís Portela Morais | AutoSport

Luís Portela Morais terminou a prova no quarto lugar da geral, apesar de ter perdido quase dois minutos no prólogo devido a um furo: “entrámos no 2º dia completamente ao ataque, perdemos a corrida por 1m30s e só no prólogo perdemos 1m50s para o Armindo, portanto o azar foi no prólogo, com o furo e depois na SS1 o pó que apanhámos dos concorrentes que passámos, devido a partir muito atrás. Não deu para ganhar mas fomos de faca nos dentes, não cometemos um único erro e correu muito bem, foi só mesmo pena principalmente o que aconteceu na SS1, dos pilotos não deixarem passar. Perdemos muito, muito tempo. Estou contente, claro que preferia ter ganho, mas era 15º a seguir ao prólogo, por isso terminar em terceiro é bom”, disse.