CPTT, Baja TT Montes Alentejanos, Gonçalo Guerreiro: “entrámos com o pé direito”

Depois de um excelente Dakar, Gonçalo Guerreiro, em Beja acompanhado por Pablo Huete no Polaris ProR T4 terminaram no top5 da classificação geral da Baja TT Montes Alentejanos e venceram o T4. A dupla somou 2 minutos de penalização no primeiro dia, mas conseguiu manter a primeira posição geral e vencer na categoria: “entrámos com o pé direito, era aquilo que pretendíamos, vir e tentar lutar pela vitória. Acabámos por conseguir fazê-lo, segurámos a primeira posição, estamos bastante contentes, pois vencermos o prólogo e os dois setores seletivos, portanto, foi muito positivo”, disse no final.

