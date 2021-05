CPTT, Baja TT Montes Alentejanos: Furo tira pódio a Hélder Oliveira | AutoSport

Foi azar. Perto do fim, Hélder Oliveira perdeu um segundo lugar que seria merecido, face ao que lutou pelo triunfo na prova, mas o TT é assim mesmo, ainda mais numa fase em que o equilíbrio é grande. Um furo, e duas posições “ao ar” num ápice!

Depois de no primeiro dia de corrida ter passado pelo comando da Baja TT Montes Alentejanos, Helder Oliveira arrancou para a segunda e derradeira etapa da prova alentejana a apenas 4.6s do líder da corrida. Se o líder se foi progressivamente distanciando, a 2ª posição teria sido naturalmente sua, mas um furo acabou por o relegar para a quarta posição absoluta desta que foi a jornada inaugural do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno.

O piloto de Barcelos que se apresentou aos comandos de uma Ford Ranger esteve sempre na luta por um lugar de pódio, mas um contratempo no derradeiro setor seletivo alterou por completo o resultado final. A participação na Baja TT Montes Alentejanos deixa assim um sabor agridoce. “Hoje de manhã partimos a 4s do primeiro lugar com expectativa de assumir a liderança, mas no troço da manhã vimos que o Tiago Reis estava muito forte apesar de abrir a pista. Chegámos à hora de almoço a perder um minuto, mas com uma vantagem confortável para o terceiro lugar. Partimos para o troço da tarde com o objetivo de gerir a prova, de tentar terminar em segundo lugar, mas a 40 km do fim tivemos um furo, sem saber bem porquê, possivelmente motivado somente pelo desgaste do pneu. Perdemos algum tempo a mudar o pneu e descemos na classificação. O sentimento é de alguma frustração, depois do ritmo que demonstramos na corrida. Terminar em quarto foi concluir a prova abaixo do que demonstrámos ser capazes em prova. De qualquer modo, penso que ficou mais uma vez clara a nossa competitividade que está ao nível dos melhores”, salienta Helder Oliveira.