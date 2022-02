CPTT, Baja TT Montes Alentejanos: Estreias curiosas | AutoSport

Filho de Nuno Silva durante muitos anos navegador de Edgar Condenso, o jovem Duarte Silva iniciou a sua participação nos SSV com uma vitória entre os TT2 aos comandos de um Yamaha: “Foi uma prestação de sonho, não podia pedir mais e agradeço ao meu navegador, o Tiago Vieira, pelo incrível trabalho realizado, à Franco Sport, com especial atenção ao Mário Franco e ao Luís Enjeitado, e também ao Team Consilcar por todo o apoio.” A estrear-se no todo-o-terreno o piloto de ralis Mex Machado dos Santos terminou a corrida encantado levando a máquina contruída por Fernando Santos ao 11º lugar absoluto. Outra estreia curiosa foi a de Helder Santos. Depois de mais de 30 anos do lado de fora, o mecânico que ajudou António Baiona a vencer o primeiro Portalegre e que é o responsável pela presença de tantos colegas nas principais equipas mundiais passou agora para o lado de dentro.